Суд продлил арест экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина до 25 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья Сергей Дячук, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

“Ходатайство стороны обвинения о продлении содержания под стражей Зинченко и Аброськина удовлетворить. Ходатайство защиты об изменении меры защиты другой, не связанной с содержанием под стражей, оставить без удовлетворения”, - говорится в постановлении суда.

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Также Дячук проинформировал участников процесса, что следующее заседание по делу Зинченко и Аброськина состоится 14 января 2016 года в 11.30.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в прошлом году передала в суд уголовное производство в отношении Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

23 потерпевших по уголовному производству в отношении Зинченко и Аброськина заявили 22 гражданских иска на общую сумму 130 млн грн.