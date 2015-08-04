Россия удерживает 11 украинских политзаключенных - Климкин

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Украинская правда".

"У нас сегодня в тюрьмах России те, кого мы считаем политическими заключенными. Их одиннадцать", - отметил он.

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"К некоторым из них у нас до сих пор, несмотря на все международные правовые нормы, нет даже консульского доступа... К Карпюку, Клиху", - сообщил Климкин.

Он отметил, что МИД прилагает одинаковые усилия для освобождения как известных в мире Надежды Савченко и Олега Сенцова, так и других украинских граждан, заключенных в России.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с категорическим отказом Донецкого городского суда Ростовской области РФ предоставить украинскому консулу разрешение на посещение незаконно удерживаемой в Россию народного депутата Украины, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко.