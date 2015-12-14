За год в мире погибли 128 журналистов, четверо из которых - в Украине

В 2015 году в 31 стране мира погибли 128 журналистов.

Такие данные приведены в опубликованном 14 декабря в Женеве докладе организации Press Emblem Campaign, передает ТАСС.

Больше всего жертв - в Сирии: 11 погибших. Далее следуют Ирак и Мексика - по 10 жертв, Франция, Ливия и Филиппины (по 8), в Бразилии, Индии, Южном Судане и Йемене погибли по семь репортеров, в Пакистане и Сомали - 6, в Гондурасе - 5.

Читайте такжеDie Welt: Я пережила день террора

В Украине, по данным экспертов, как и в Колумбии, убито четыре журналиста.

На 16 месте - Гватемала (3). Семнадцатое и восемнадцатое места делят Афганистан и США (по 2).

В исследовании подчеркивается, что самым опасным регионом для работы прессы остается Ближний Восток, где в 2015 году погибли 38 журналистов. За ним следуют Латинская Америка (31), Африка (18) и Европа (13).

С 2006 года, когда Press Emblem Campaign начала вести свою статистику, в мире было убито 1177 сотрудников СМИ, т.е. в среднем 118 человек в год. При этом за минувшие четыре года средние показатели выросли до 134 человек в год, отмечается в докладе.

"За последние пять лет в одной только Сирии было убито 86 журналистов, - говорится в исследовании. - За Сирией следует Пакистан - 55 убитых, а далее Ирак и Мексика, где погибло по 46 журналистов".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Периодически публикуя в Женеве доклады о количестве жертв среди журналистов, она стремится мобилизовать общественное мнение на более решительные шаги по обеспечению безопасности работников СМИ в зонах конфликтов. Кроме того, организация откликается на резонансные случаи нарушения свободы выражения мнений или журналистской этики.

Читайте также"Здесь а-ля Чечня": Российские военные в Сирии попали в объектив скрытой камеры журналистов

В статистике, которую ведет организация, отражены все случаи убийств журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Среди жертв - корреспонденты, операторы, звукооператоры, техники, фотографы, продюсеры, фрилансеры, администраторы СМИ. Источником информации о жертвах служат сообщения прессы, журналистских союзов, ООН и неправительственных организаций. Список погибших обновляется ежемесячно с первой сессии Совета ООН по правам человека в 2006 году.