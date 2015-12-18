Польский депутат подготовила для Гааги доклад о военных преступлениях России на Донбассе

Документ, созданный депутатом партии «Право и Справедливость» при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины, сообщает Радио Польша. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

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Согласно сообщению, рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью. В документе 153 страницы.

В тексте доклада отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

Рапорт составлен в двух языковых версиях – польской и английской.