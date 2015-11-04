Большинство граждан 8 стран - членов ЕС считают, что РФ была инициатором конфликта в Украине - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Института мировой политики в сентябре 2015 года, представленного на презентации результатов опроса заместителем директора Института мировой политики Екатериной Зарембо.

«Большинство граждан 8 стран - членов ЕС (60%) соглашаются с тем, что в Украине происходит вооруженный конфликт, инспирированный Россией. Больше всего поддерживают это утверждение поляки (75%), меньше всего так считают французы (46%) и британцы (49%)», - сказала эксперт.

Кроме того, 53% опрошенных считают, что в Украине происходит гражданская война. Больше всего таких среди граждан Германии и Италии (61% и 59 соответственно).

Также опросы засвидетельствовали, что меньше всего граждане ЕС соглашаются с тем, что конфликт на востоке Украины инспирирован Западом. 25% респондентов дали именно такой ответ.

Читайте такжеРейтинг Путина "взвился" до отметки в 90%

Кроме того, пятая часть жителей европейских стран, охваченных данным опросом, не знают, что происходит в Украине.

Лишь треть респондентов соглашаются с официальной версией, что в государстве проводится антитеррористическая операция - 33% (из них лишь 8% полностью согласны с этим мнением).

Наиболее склонны считать, что в Украине проводится антитеррористическая операция, поляки (40%) и итальянцы (39%), меньше всего шведы (22%).

Читайте такжеУкраинцы изменили свое отношение к ситуации на Донбассе - опрос

Вместе с тем, поляков больше и среди тех, кто не соглашается с этой теорией (44%), а шведов среди тех, кто не определился относительно того, действительно ли проводится АТО (57%).

Кроме того, примерно 5 часть респондентов не смогли вообще определить, чем является и чем не является противостоянию на востоке Украины.

Если брать по странам, то среди французов доминирует мнение, что на востоке Украины происходит вооруженный конфликт, инспирированный Россией (46%). В то же время они меньше склонны верить в то, что в Украине происходит гражданская война (42%) либо война с Россией (38%).

Среди британцев 49% опрошенных считают, что в Украине происходит вооруженный конфликт, инспирированный Россией. Однако достаточно велико количество британцев, которые считают, что в Украине происходит гражданская война (42%).

Среди всех опрошенных жителей ЕС, кто считает, что в Украине происходит гражданская война, больше всего немцев (61%). Идея, что конфликт в Украине инспирирован Западом, не получила большой поддержки среди немцев - только 25%.

Читайте такжеРейтинг любви к Путину в Крыму "взвился" до отметки 96%

Среди итальянцев больше всего тех, кто убежден, что в Украине - гражданская война (59%). Чуть меньше респондентов думают, что это война с Россией (58%), и еще меньше респондентов соглашаются с тем, что на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, инспирированный Россией (54%).

По сравнению с жителями других 7 стране - членов ЕС в Италии самый большой процент тех, кто считает, что противостояние на Донбассе было инспирировано Западом (31%). В то же время, почти половина итальянцев (46%) не соглашаются с этим тезисом.

Испанцы больше всего соглашаются с тем, что противостояние на Донбассе - это вооруженный конфликт, инспирированный Россией (62%). На втором месте оказался вариант, что это война с Россией (59%), на третьем - гражданская война (56%).

Читайте такжеКампанию по переименованию Кировограда в Елисаветград ведут пророссийские силы – эксперт

По сравнению с жителями других стран среди поляков самый высокий процент тех, кто считает, что в Украине происходит вооруженный конфликт, инспирированный Россией (75%) и война с Россией (64%).

В то же время, более половины жителей Польши (55%) считает, что в Украине происходит гражданская война. Кроме того, в Польше больше всего и тех, кто считает, что Украина проводит антитеррористическую операцию (40%). Однако примерно столько же поляков (44%) не соглашаются с этим мнением.

Опрос также показал, что большинство нидерландцев соглашаются, что вооруженный конфликт на востоке Украины инспирирован Россией (65%). Довольно много респондентов считают, что в Украине происходит война с Россией (59%), примерно столько же считают, что это гражданская война (58%).

Читайте такжеУкраинские банки в скором времени ожидают восстановления кредитования бизнеса – опрос НБУ

По сравнению с жителями других 7 членов ЕС в Швеции меньше всего сторонников утверждения, что конфликт в Украине инспирирован Западом - лишь 14%. 65% шведов считают, что вооруженный конфликт на востоке Украины инспирирован Россией. Меньше респондентов считают, что это война с Россией (58%), еще меньше, что в Украине происходит гражданская война (47%).