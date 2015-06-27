ООН: более 900 тысяч украинцев просят статус беженца за рубежом

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что в настоящее время в других странах числится 900 тысяч 300 граждан Украины, которые просят там статуса беженца или иной формы легального пребывания.

Ссылаясь на данные правительственных источников этих стран, в ООН, в частности, информируют, что большинство из них выехали в Россию (746 тысяч 500) и Беларусь (81 тысяча 200), сообщает Радио Свобода.

В странах ЕС и других соседних с Украиной государствах сообщили о 4 тысячах 603 заявках от украинцев на международную защиту в Германии, 3 тысячах 600 в Польше, 2 тысячах 956 в Италии, 1 тысячи 962 в Швеции, 1 тысячи 763 во Франции, 200 в Молдове, 60 в Румынии, 60 в Венгрии и 20 в Словакии.

Как следует из отчета, речь идет об общем количестве граждан Украины, которые сейчас находятся в процессе рассмотрения их заявлений о статусе беженца или аналогичном за границей по каким-либо причинам, речь не идет только о спасающихся от конфликта на востоке Украины или из-под оккупации в Крыму. Также не идет речь о тех, кто выехал из Украины, но не стал просить никакого специального статуса.

Читайте такжеООН: количество беженцев в мире растет почти на 43 тысячи человек в день

Также в отчете приведены данные Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 25 июня там были зарегистрированы 1 миллион 358 тысяч внутренних вынужденных переселенцев. Это на 32 тысячи 800 больше, чем было на момент обнародования предыдущей статистики 8 июня.