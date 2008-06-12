Кабмин решил, что делать с молодежью до 2015 года

Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании одобрил Концепцию проекта Общегосударственной целевой социальной программы «Молодежь Украины» на 2009-2015 годы".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как заявил во время своего доклада министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, цель новой молодежной программы - повысить патриотизм и общественную активность молодых людей Украины.

Среди других первоочередных задач программы "Молодежь Украины" на следующие шесть лет - повышение уровня правовой культуры (в первую очередь, что касается уважения к правам и свободам человека), создание условий для свободной самореализации, привлечение молодого поколения к общественным организациям, формирование ответственности за собственную жизнь, за будущее страны.

«Государство не должно закрывать глаза на то, что тысячи молодых людей ежегодно выезжают за границу. Среди постсоветских стран Украина - крупнейший донор трудовых мигрантов. 60% из них - это молодые учителя, врачи, инженеры. Это преимущественно высокообразованные люди, которые стремятся быть нужными, которые стремятся, чтобы их знание и опыт оценили должным образом. Заставить их работать в Украине невозможно. Единственное, что можно сделать в этой ситуации - создать им возможность самореализоваться на родной земле», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, принятие указанного проекта позволит на должном уровне продолжить государственную политику социального становления и самореализации молодежи.