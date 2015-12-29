Порошенко рассказал Меркель об обстреле СММ ОБСЕ боевиками

Об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Меркель, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей, отметив необходимость их полного выполнения.

Также Порошенко обратил внимание на то, что пророссийские боевики все чаще нарушают режим прекращения огня и осуществляют откровенные провокации, в частности обстрел специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Глава государства приветствовал совместное решение ЕС о продлении санкций против РФ до полного исполнения Минских договоренностей.

Порошенко и Меркель также обсудили ход реформ в Украине и введении с 1 января углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. Президент также проинформировал о "деструктивные решения РФ", которая приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной.

В свою очередь Меркель подтвердила неизменность политики непризнания аннексии Крыма.

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