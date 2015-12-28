Суд отказал стороне защиты Корбана в обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования

Как передает корреспондент УНИАН, во время зачитывания решения судья заявила, что безотлагательное судебно-медицинское обследование можно обеспечить для той личности, которая находится под стражей.

Судья подчеркнула, что Корбан не держится сейчас под стражей.

Она также отметила, что такое ходатайство об обследовании можно удовлетворить, если осуществлялось насилие по отношению к личности, для которой сторона защиты просит обеспечить обследование.

Бирса сказала, что адвокат Алексей Шевчук не указал, что к Корбану применялось насилие во время доставки в суд.

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В свою очередь адвокаты снова просят удовлетворить ходатайство об обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования.

Как сообщал УНИАН, защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана требует от суда обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование их подзащитного.