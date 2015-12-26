Президент утвердил План проведения многонациональных военных учений в 2016 году

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом говорится в указе главы государства № 721/2015 от 24 декабря.

Читайте такжеСНБО позволил иностранным военным участвовать в учениях в Украине Документом определяется период проведения учений, общая численность подразделений других государств, которые будут допущены на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях, типы и количество вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на территории нашего государства.

Согласно утвержденному указом Плана, на территорию Украины для участия в мероприятиях подготовки в рамках военного сотрудничества будут допущены подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" с соответствующим вооружением и военной техникой.

Проведение учений повысит эффективность выполнения национальных программ по подготовке ВСУ к выполнению возложенных на них задач по обороне государства и реализации международных обязательств Украины, в частности относительно участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Кабинет министров Украины должен обеспечить своевременный допуск и выведение с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, указанных в статье 2 этого указа, а также безопасность граждан Украины и граждан других государств во время проведения учений.

На министра обороны возлагается ответственность за подготовку и проведение указанных мероприятий, обеспечение участия подразделений ВСУ в учениях за пределами государства.

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами в 2016 году, предполагается осуществить из государственного бюджета Украины по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск", которые будут выделены Министерству обороны Украины в 2016 году.

Также сегодня глава государства подписал Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2016 году для участия в многонациональных учениях", который народные депутаты приняли 25 декабря.

Согласно документу, в 2016 году подразделения других государств на территории Украины примут участие в учениях "Кленовая арка - 2016”, украинско-американском учении "Си Бриз - 2016", украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2016".