ВР поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2016 году

За это решение проголосовали 239 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

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В частности, на территории Украины в 2016 году запланированы многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил.

1. Район проведения: Международный центр миротворчества и безопасности (с. Старичи, Яворовский район, Львовская обл.), войсковые части и полигоны Вооруженных сил Украины. Общая численность участников до 15000 военнослужащих.

От Вооруженных сил Украины - до 10000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов. От Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки - до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников Программы "Партнерство ради мира" - до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов.

Срок проведения: до 366 суток, январь - декабрь 2016 года.

2. Многонациональные учения "Кленовая Арка - 2016".

Цель обучения - приобретение оперативных возможностей украинским компонентом ЛитПолУкрБриг. Район проведения: Международный центр миротворчества и безопасности.

Общая численность участников - до 1200 военнослужащих.

От Вооруженных сил Украины - до 600 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

От Вооруженных сил Канады - до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

От Вооруженных сил Литовской Республики - до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

От Вооруженных Сил Республики Польша - до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Срок проведения: до 25 суток, май - ноябрь 2016 года.

3. Украинско-американские учения "Си Бриз - 2 016".

Цель: отработка взаимодействия органов управления межвидовых сил при планировании и проведении международной операции по безопасности на море.

Район проведения: акватория Черного моря, полигоны Вооруженных сил Украины, военные аэродромы "Школьный" (г. Одесса), "Кульбакино" (г. Николаев), "Чернобаевка" (г. Херсон), посадочные площадки Тендровской косы (г. Очаков) и острова Первомайский, Международный аэропорт "Одесса", Одесский морской торговый порт, морской торговый порт "Южный" (г. Одесса), военный порт г. Очаков (Николаевская обл.).

Общая численность участников - до 3000 военнослужащих.

От Вооруженных Сил Украины - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей, до 8 самолетов и вертолетов, до 50 единиц колесной техники.

От Государственной пограничной службы Украины - до 10 кораблей.

От Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 кораблей, до 2 подводных лодок, до 6 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

От вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников Программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 6 самолетов и вертолетов, до 40 единиц колесной техники.

Срок проведения: до 25 суток, июнь - октябрь 2016 года.

4. Украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2016".

Цель: приобретение практики в планировании и проведении миротворческих операций в составе многонациональных штабов, приобретение оперативных возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины.

Район проведения: Международный центр миротворчества и безопасности.

Общая численность участников учений до 3000 военнослужащих.

От Вооруженных сил Украины - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

От Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 3 самолетов, до 6 вертолетов.

От вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников Программы "Партнерство ради мира" - до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов, до 4 вертолетов.

Срок проведения: до 25 суток, июнь - ноябрь 2016 года.

В пояснительной записке отмечается, что финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2016 году, предполагается осуществить в пределах ассигнований по бюджетной программе 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовка войск", которые предполагается выделить Министерству обороны в 2016 году.

Для обеспечения проведения учений планируется использовать 16 923,8 тыс. грн.