Адвокаты Корбана вызвали в суд полицию, чтобы сообщить о покушении на убийство их подзащитного

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Алексей Шевчук позвонил в полицию после того, как Корбана доставили в зал судебных заседаний Днепровского районного суда Киева.

Читайте такжеЛутковская посетила Корбана в больнице и обдумывает, как реагировать на ситуацию с СБУПо телефону адвокат заявил о "покушении на убийство моего подзащитного".

Он попросил, чтобы срочно приехала полиция.

Адвокат по телефону заявил, что "судья совершил действия, направленные на убийство моего подзащитного Корбана Геннадия Олеговича".

Алексей Шевчук назвал имя судьи, а именно: Николая Чауса.

Он отметил, что заявление хочет подать народный депутат Украины Валентин Дидыч.

Алексей Шевчук после приезда полиции рассказал, что сторона защиты также вызывает санитарные службы. "На сегодняшний день мы не можем считать, что человеку, который вчера перенесла операцию ... в этом помещении достаточно воздуха, и мы будем проверять химический и газовый состав воздуха в этом кабинете", - сказал Алексей Шевчук.

Он добавил, что только что было подано заявление об уголовном правонарушении, совершенном совместными действиями судьи и прокуроров, - о покушении на убийство Геннадия Корбана.

Заявление принято работниками Дарницкого райотдела милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

В то же время вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.