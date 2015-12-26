Днепровский суд Киева был выбран для дела Корбана из-за судей - Портнов

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. "Во-первых, это очень удобно, потому что председательствующий в деле судья Николай Чаус находится в процедуре увольнения за нарушение присяги, а с такого крючка можно освободиться только сделав что-то очень государственное и сильно важное", - написал Андрей Портнов.

Читайте такжеКорбану в полусознательном после операции на сердце состоянии зачитали повестку о вызове в суд - УКРОПКроме этого, по его мнению, "председатель Днепровского суда Киева Неля Ластивка иногда помогает заработать на жизнь Игорю Кононенко и Руслану Князевичу, которые именно в этом суде устанавливают контроль над крупнейшим в Киеве торговым центром Sky Mall".

"Думаю, что политически и информационно в этот раз президент Порошенко проиграл не только очередной судебный раунд, но и дискредитировал свои намерения реформировать судебную систему", - выразил мнение Андрей Портнов.