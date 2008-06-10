Черновецкий хочет увеличить свое большинство за счет других фракций

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что ведет переговоры об увеличении промэрского большинства в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я думаю, что большинство будет увеличиваться за счет других фракций. Я готов к переговорам», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что готов для этого взять «некоторые свои слова на разных передачах обратно».

«Я готов в принципе к тому, чтобы обсуждать все по-честному, как я к этому стремился прошлые два года, и это подействует», - заявил мэр.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры, но в то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не назвал «субъектов этих переговоров» и сказал, что хотел бы всех видеть «участниками процесса становления Киева».

Он также выразил сожаление, что на сегодняшний день пока нет диалога «в полном масштабе» между промэрским большинством и оставшимися 58 депутатами Киевсовета.

По его словам, причина этого не в самих депутатах Киевсовета. «Причины находятся в стенах или Кабинета министров, или Верховного Совета, или Администрации Президента. В каждом случае по-разному», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также не исключил, что промэрскому большинству придется столкнуться с проблемой в работе Киевсовета, «когда никакие аргументы не помогают».

«Но все же мы видим несколько фигур, которые имеют авторитет в Украине и которые уже проявляют какой-то интерес к тому, чтобы мы начали переговоры», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.