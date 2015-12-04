Разочарование россиян Путиным начнется в 2017 году — депутат Госдумы

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

По мнению Пономарева, аннексия Крыма преследовала краткосрочную цель — продемонстрировать российскому народу, что революция — это плохо и события вроде тех, которые происходили на майдане, принесут только горе.

"Теперь для Путина является делом чести вкладывать в Крым, но система, которую он построил в России, является неэффективной, неспособной к развитию и инвестиции в Крым тоже получаются плохо. Как пример — ситуация с энергетической блокадой Крыма", - отметил депутат.

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Илья Пономарев считает, что Крым может вернуться в состав Украины после падения путинского режима, а это может произойти в 2017 году. Депутат считает, что в этом году у российского народа начнется разочарование в Путине.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ дала согласие на взятие под стражу депутата Ильи Пономарева, единственного, кто проголосовал против аннексии Крыма. Помощник Пономарева Владислав Рогимов в интервью УНИАН заявил, что сегодняшнее решение российского парламента - «просто показуха».