Депутаты Катеринчука вырвались на свободу

Депутаты Блока Катеринчука появились в сессионном зале Киевсовета, сессия после перерыва возобновила работу.

Как передает корреспондент УНИАН, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил повестку дня и предложил работать в соответствии с ней.

«Можно приступить к рассмотрению повестки дня, поскольку освободились из плена депутаты и уже присутствуют в зале. Я думаю, что это мужественные люди, потому что быть в плену это не хорошо», - сказал он.

По информации городского председателя, в зале зарегистрировано 113 депутатов.

Как сообщал УНИАН, ранее Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил перерыв в работе Киевсовета на 30 минут в связи с тем, что депутаты от Блока Катеринчука отсутствовали на сессии.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что депутаты указанного блока не могут прийти на заседание сессии, поскольку депутат Верховной Рады, закрыл их в каком-то помещении.

«У нас есть дикий случай, когда депутат Верховной Рады закрыл своих депутатов в своем помещении. Это Блок Катеринчука. Что-то они не договорились и не могут из этого помещения выйти», - сказал мэр Киева.

При этом он не уточнил, ни о каком помещении идет речь, ни имени депутата ВР, который “закрыл своих”.