Сегодня начнут назначение командующего Сил специального назначения

Сегодня состоится аттестационная комиссия Генерального Штаба Украины по назначению на должность командующего Силами специальных операций (ССО), об этом, на своей странице в ФБ сообщила народный депутат, член фракции Партии “Блок Петра Порошенко Ирина Фриз.

Она также отметила, что в пятницу 25 декабря состоится аналогичная аттестационная комиссия Министерства обороны Украины.

По словам Ирины Фриз одним из кандидатов на должность командующего ССО является начальник Управления Специальных операций Генерального Штаба Украины полковник Сергей Кривонос.

Народный депутат выразила убеждение, что Кривонос фактически единственная кандидатура, которая имеет не только опыт проведения специальных операций, но и видение создания этой структуры, которая соответствует стандартам НАТО.

“Вместе с полковником Сергеем Кривоносом я принимала участие в работе по разработке и подготовке законодательной базы ССО, варианта концепции их функционирования и многочисленных консультациях с нашими западными партнерами по этому вопросу, и уверена, что именно эта кандидатура является бескомпромиссной для назначения на должность командующего ССО”, - подчеркнула Ирина Фриз.

“Такое же мнение разделяют и военнослужащие с которыми я встречалась, бывшие офицеры спецназа, волонтеры и почти полсотни народных депутатов”, - подчеркнула Фриз.