Шокин назначил кандидатов на все админдолжности в Антикоррупционной прокуратуре

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре завершила отбор, и генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил кандидатов на все вакантные административные должности в указанной прокуратуре», - сообщили в пресс-службе.

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Так, заместителем генерального прокурора Украины – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Назар Холодницкий, первым заместителем руководителя – Максим Грищук, заместителем руководителя – Владимир Кривенко, начальник управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Антикоррупционной прокуратуры – Андрея Довганя.

Также назначено 8 начальников отделов.