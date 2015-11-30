Главой Антикоррупционной прокуратуры назначен Холодницкий

Соответствующий приказ Шокина размещен на сайте ГПУ.

В частности, как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, Шокин рассмотрел рекомендации конкурсной комиссии по отбору кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре относительно назначения на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры кандидатов Максима Грищука и Назара Холодницкого.

"Виктор Шокин изучил данные по тестированию на знание законодательной базы и общим способностям, пересмотрел видеозаписи собеседований членов конкурсной комиссии с обоими претендентами, ознакомился с их личными делами и провел личные собеседования с каждым из них", - сказано в сообщении.

"30 ноября 2015 года генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - подчеркивается в сообщении.