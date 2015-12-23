Порошенко: Путин финансирует террористическую деятельность как в зоне конфликта, так и на остальной территории Украины
13:45, 23 декабря 2015Политика
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Президент РФ Владимир Путин недавно признал российское военное присутствие на Донбассе и финансирует террористическую деятельность на остальной Украине.
Петр Порошенко: Путин финансирует террористическую деятельность и на остальной территории Украині / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в израильском парламенте (Кнессете).
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"Недавно лидер Кремля публично признал российское военное присутствие на Донбассе", - отметил глава государства.
"Кремлевский режим поддерживает и финансирует террористическую деятельность как в зоне конфликта, так и на остальной территории Украины", - добавил Порошенко.
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