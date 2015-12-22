Очередной боевик бросил "ДНР", не желая быть "пушечным мясом" (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению, осенью 2014 года житель Донецкой области добровольно вступил в ряды боевиков, дежурил на блокпостах и патрулировал улицы Донецка.

"Со временем он осознал, что его и других "рядовых" боевиков подконтрольные российским спецслужбам вожаки используют как пушечное мясо", - отмечает СБУ.

Читайте такжеОчередной боевик сбежал из "ДНР" из-за постоянных физических издевательств и сдался СБУ (видео)

Однако, несмотря на постоянную антиукраинскую пропаганду и запугивание руководства, мужчина решил вернуться на контролируемую Украиной территорию.

По его словам, сейчас он находится в Славянске.

"Сегодня мужчина находится дома со своими родителями и ждет освобождения от уголовной ответственности в установленном законом порядке. Он убежден, что войну нужно прекращать и возвращаться к мирной жизни, к чему призывает всех участников незаконных вооруженных формирований", - отмечается в сообщении.