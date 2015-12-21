Гройсман допускает внеочередные заседания ВР перед Новым годом для работы над бюджетом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента.

Гройсман отметил, что до конца года осталась всего одна пленарная неделя. По его словам, перед тем, как будут рассматриваться связанные с бюджетом вопросы, на рассмотрение будут внесены два проекта постановлений о том, «что мы с 22 по 25 (декабря - УНИАН) должны их рассмотреть».

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«Если мы будем видеть, что 24 или 25 мы не успеваем, тогда парламент может принять дополнительное решение, - продолжить нашу работу на день, на два, на три. Но это мы будем знать только в пятницу», - сказал председатель парламента.

Он призвал поддержать проекты постановлений об особенностях рассмотрения вопроса о принятии госбюджета.

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