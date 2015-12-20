Оккупационная власть хочет "укрепить взаимодействие" жителей Крыма со спецслужбами

Об этом он заявил в поздравлении по случаю российского Дня работников органов безопасности, передает "Крым.Реалии".

"Мы живем в непростое время. Международный терроризм угрожает национальной безопасности России. "Враги" нашей Родины не отказались от своих планов по дестабилизации обстановки в Крыму. Нам необходимо и дальше укреплять и расширять взаимодействие органов безопасности с республиканскими властями, общественными организациями, населением", – подчеркнул Аксенов.

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Он назвал "огромным" вклад работников спецслужб "в укрепление экономической и социальной стабильности" в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Аксенов издал указ прекратить вещание украинских СМИ на территории северных районов полуострова. Таким образом он отреагировал на сообщения, что в городах Армянск и Джанкой украинские радиостанции транслируют якобы антироссийские материалы.