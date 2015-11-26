СМИ: власти аннексированного Россией Крыма приказали "зачистить как класс" украинские медиа на полуострове
Власти аннексированного Россией Крыма приказали "зачистить как класс" украинские СМИ на полуострове.
Как передает Газета.ру, "глава" Крыма Сергей Аксенов издал указ прекратить вещание украинских СМИ на территории северных районов полуострова. Таким образом он отреагировал на сообщения, что в городах Армянск и Джанкой украинские радиостанции якобы транслируют антироссийские материалы.
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"Украинские СМИ зачистите как класс. Чтобы я даже не слышал, что кто-то в Крыму слушает эти передачи непонятные. Уж лучше пусть "Спокойной ночи, малыши" смотрят", - заявил Сергей Аксенов.
Министр информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, в свою очередь, сообщил, что сообщения о вещании украинских радиостанций на территории Крыма поступают от жителей регулярно, однако прекратить трансляцию этих СМИ трудно.
"Действительно, зафиксированы случаи вещания на территории Крыма на средних и дальних волнах радиостанций. Но на средних волнах можно и радио "Голос Америки" поймать. Поэтому мы если только спутник собьем, то сможем это заглушить. Официально никакие украинские СМИ на территории Крыма не вещают", - рассказал он.
Справка УНИАН. Прошлой весной Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.