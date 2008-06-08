Яценюк прибыл в Грецию

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прибыл в Греческую Республику, где состоится Саммит глав парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, саммит состоится 9 июня в Афинах.

Программой саммита предусмотрены выступления глав парламентов стран-членов ПАЧЭС, а также глав парламентов и парламентских ассамблей со статусом наблюдателей в ПАЧЭС. В частности, речь пойдет о достижениях и перспективах межпарламентского сотрудничества в расширенном Черноморском регионе.

Участники саммита также планируют принять Декларацию ПАЧЭС «По поводу 15-й годовщины основания Ассамблеи». Саммит состоится перед 31-м пленарным заседанием Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, и будет продолжаться с 9 по 11 июня.

Предусматривается, что во время своего визита Председатель Верховной Рады проведет ряд двусторонних встреч. В частности, А.ЯЦЕНЮК планирует встретиться с Президентом Греческой Республики Каролосом ПАПУЛЯСОМ и председателем Парламента Греческой Республики Димитриусом СЮФАСОМ (является президентом ПАЧЭС).

Сегодня Председатель ВР возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Афинах и встретится с активистами местной украинской общины.

***ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

Народное Собрание Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ и Парламент Франции имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.