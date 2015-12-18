Саакашвили обратился в НАБУ с просьбой проверить его на причастность к коррупции - Сытник

Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник на брифинге журналистам.

“Господин Саакашвили пока что обратился в НАБУ с одним заявлением - проверить его на причастность к совершению преступления, в котором его обвиняет народный депутат”, - сказал он.

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Как отметил Сытник, данные относительно определенных предприятий и схем, которые были озвучены на антикоррупционном форуме в Одессе, уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время руководитель НАБУ призвал политиков и общественность не расценивать внесение материалов в ЕРДР как обвинение кого-то в коррупции.

«К сожалению, в Украине складывается такая ситуация, когда именно внесение в ЕРДР воспринимается как дело против лица, и это лицо уже виновато. Позиция НАБУ по этому поводу следующая: мы не будем играть в политику, а будем реагировать на заявления, если будем иметь достаточно доказательств причастности определенных лиц к определенным преступлениям и будем иметь основания для объявления им подозрения, только тогда мы можем говорить, что есть данные, которые указывают на причастность лица, но ни в коем случае не о том, что этот человек виновен в совершении преступления», - отметил Сытник.

Также он призвал всех участников политического процесса не злоупотреблять правом обращения в правоохранительный орган, не злоупотреблять комментариями относительно внесения данных в ЕРДР.