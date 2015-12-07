Детективы НАБ расследуют 3 уголовных дела о хищении около миллиарда гривень

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Артем Сытник. "4 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований первые уголовные производства. Внесено пока что три уголовных производства, и они касаются схем хищения средств государственных предприятий на общую сумму около миллиарда гривен", - сообщил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

Генпрокурор 4 декабря сообщил, что в Национальное антикоррупционного бюро уже началась передача коррупционных дел.