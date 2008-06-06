Гендиректору УНИАН присвоено звание "Заслуженный журналист"

Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Генеральному директору УНИАН Олегу НАЛИВАЙКО присвоено звание "Заслуженный журналист Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, Указ о присвоении был объявлен в Секретариате Президента на встрече с работниками СМИ по случаю Дня журналистики.

Справка УНИАН. О.НАЛИВАЙКО – 46 лет, он – выпускник факультета журналистики Львовского госуниверситета им. Ивана Франко. Работал в газетах, на телевидении, как руководитель корпорации «Информационные системы Украины» создавал радио «Довіра», редакцию газеты «Комсомольская правда в Украине», телевизионное информационное агентство «Вікна». Генеральным директором УНИАН работает с 2002 года.