НУ-НС подложила свинью "беженцу" из фракции

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отзыве депутата Юрия БУТА из состава Комитета по вопросам правосудия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на заместителя председателя фракции Романа ЗВАРИЧА.

“По представлению фракции в парламенте зарегистрирован проект постановления, в соответствии с которым мы отзываем Юрия БУТА из состава Комитета по вопросам правосудия и будем обращаться в Верховную Раду с просьбой поддержать такой проект постановления”, сказал Р.ЗВАРИЧ.

Комментируя заявление Ю.БУТА о выходе из состава демократической коалиции, Р.ЗВАРИЧ отметил, что “с юридической точки зрения, такой шаг не имеет никаких правовых последствий, поскольку ни в Конституции, ни в Законе “О статусе народного депутата”, ни в Регламенте не предусмотрена возможность индивидуального выхода депутата из коалиции. Поэтому, формально, БУТ остается членом нашей коалиции”.

Он отметил, что “в рамках Регламента фракция будет применять самые жесткие меры” к депутату Ю.БУТУ. “Сегодня будет подписано и направлено письмо на его имя с предложением сложить депутатские полномочия”, - сообщил Р.ЗВАРИЧ. “Это будет единственный способ для этого человека сохранить хоть немного порядочности, это будет честно и последовательно”, - сказал он.

"Юрий БУТ войдет в историю молодого Украинского государства как предатель. К сожалению, действия депутата БУТА не подпадают под уголовную ответственность, но с морально-этической точки зрения Юрий БУТ совершил преступление против избирателей, и, соответственно, должен быть наказан”, - считает Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.