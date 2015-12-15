МИД: Обыски в библиотеке в Москве - провокация для нагнетания антиукраинской истерии в России

Обыски в Библиотеке украинской литературы в Москве - это провокация российской власти для нагнетания агрессивной антиукраинской истерии на территории Российской Федерации.

На этом настаивает Министерство иностранных дел Украины в комментарии относительно очередной волны ущемления прав украинцев в Российской Федерации.

«Министерство иностранных дел Украины с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией вокруг попыток сворачивания деятельности государственного учреждения культуры г. Москва «Библиотека украинской литературы» - единственного специализированного государственного учреждения Российской Федерации, призванного способствовать обеспечению национально-культурных, языковых и информационных потребностей многочисленной украинской общины России», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 14 декабря следственными органами России возобновлена волна антиукраинского давления, в частности продолжаются обыски в Библиотеке и квартирах ее сотрудников, среди которых есть гражданка Украины Татьяна Мунтян, которые проходят как свидетели по уголовному делу о якобы распространении украинской экстремистской литературы.

«Проведенные обыски у Татьяны Мунтян с применением грубых приемов, запугиванием и превышением должностных полномочий следственными органами, по результатам которых была изъята литература на украинском языке, в частности произведения Дмитрия Павлычко, расцениваем как целенаправленные провокационные процессы российской власти с целью нагнетания агрессивной антиукраинской истерии на территории Российской Федерации», - подчеркнули в МИД.

МИД Украины требует от российской стороны прекратить откровенное преследование и запугивание граждан Украины, в частности Мунтян, а также лиц, относящихся к национальным меньшинствам России.

Внешнеполитическое ведомство в очередной раз заявляет о необходимости соблюдения российской стороной взятых на себя международных обязательств по соблюдению основополагающих прав человека, удовлетворению прав национальных меньшинств и прекращению дискриминационных и противоправных шагов, связанных с ущемлениями прав украинцев России.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 декабря, прошли обыски у трех сотрудников Библиотеки украинской литературы в Москве: Анны Павлюковой, заведующей отделом комплектования Татьяны Мунтян и заведующего кафедрой украиноведения, культурно-массовых и медийных программ Виталия Крикуненко.

Кроме того, главному бухгалтеру провели допрос в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем факт подбрасывания заметила сотрудница библиотеки Мунтян. Также обыск проходил дома у директора библиотеки Натальи Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца.

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Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

2 ноября российские правоохранительные органы допрашивали Мунтян, она проходит в деле как свидетель.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве политзаключенным.

3 декабря мосгорсуд до 27 декабря оставил под домашним арестом Шарину.