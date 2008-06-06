Яценюк говорит, что не пойдет к Балоге

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк не собирается пока возглавлять ни один политической проект.

Об этом он заявил во время программы "Я так думаю" в эфире канала "1+1", комментируя заявления разных политиков, что он может возглавить "Единый центр".

"Я не собираюсь возглавлять ни один политический проект в настоящее время. А если и соберусь, то это будет политический проект, сделанный по моей инициативе", - заявил он.

На вопрос, не жалеет ли он, что рано стартовал и влился в старую политическую элиту, Яценюк сказал, что "вряд ли влился в старую элиту, потому что старая элита уже прошла такую трансформацию, что не поняло, где старая, а где новая".

"Если позволите, то нужно пойти путем разделения. Политика – очень сложное и грязное дело, поэтому, если ты куда-то вольешься, то будешь этим и облит. Если я почувствую, что переходят определенную границу, и не границу компромисса, а будет похоже на измену, я с этими людьми не буду иметь ничего общего", - заверил он.

На вопрос, когда он или представитель его поколения будет баллотироваться в президенты, председатель ВР ответил: "Как только общество поддержит, вы сразу это увидите".

В то же время Яценюк отказался комментировать президентские перспективы Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Юлии Тимошенко, оставив право им самим сделать этот выбор.

Украинская правда