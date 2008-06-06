Яценюк: по Семенюк тайна очень интересная

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк допускает, что в случае, если парламенту не удастся уволить Валентину Семенюк ее функции должен выполнять назначенный Кабмином исполняющий обязанности.

Об этом он заявил в эфире программы "Я так думаю" в четверг.

"Это вопрос не юридический и не экономический. А классический политический вопрос, кто будет контролировать финансовые потоки и государственное имущество", - отметил он.

"Действительно, Семенюк нужно вызвать в парламент. Таково требование закона. Действительно, она должна отчитаться. Потому что, если этого не сделать, то завтра будет решение суда, которое упразднит постановление Верховной Рады. И мы опять создадим политическую коллизию", - отметил Яценюк.

По его словам, на сегодня по Семенюк "тайна очень интересная".

"Пока две информации. Первая, что она на обследовании за рубежом, на больничном. Вторая – что она при этом еще и в отпуске", - рассказал Яценюк.

На замечание, что Семенюк может быть на больничном и полгода, председатель ВР ответил, что как временный вариант "пусть Кабмин возлагает исполнение обязанностей на другого человека, и нет проблем".

Украинская правда