В оккупированном Крыму осквернили крымскотатарский мемориал

Как сообщает "Крым.Реалии", по словам местных жителей, инцидент произошел ночью.

"В районе 9:00 утра местные жители увидели, что доска облита желтой краской. Рядом уже были работники коммунальных служб, которые хотели смыть краску", – рассказал один из очевидцев.

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Он предполагает, что оккупационная власть таким образом хотела "без лишнего шума" ликвидировать проблему. Но местные жители не позволили смыть краску и потребовали вызвать "полицию".

Силовики, которые приехали на место, зафиксировали факт осквернения мемориала, однако будет ли "возбуждено дело" по факту вандализма, пока не известно.

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Официальная информация крымских "правоохранителей" об инциденте отсутствует.

Акты вандализма в отношении крымскотатарских объектов и святынь происходят на полуострове регулярно. По информации ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедляева, за два года подозреваемые в поджоге мечетей на полуострове до сих пор не найдены.

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