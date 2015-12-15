Стала известна основная цель визита президента Польши в Украину

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в рамках визита главы Польского государства в 11:00 состоится официальная церемония встречи (площадь перед зданием Администрации президента Украины, улица Банковая, 11).

На 12.30 запланирована встреча президента Украины и президента Республики Польша с представителями средств массовой информации.

Как сообщает Польское радио, накануне, 14 декабря, президент Польши начал официальный визит в Киев.

Президент Польши Дуда вместе с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой возложили цветы на Польском кладбище в Быковне, где похоронены останки около трех с половиной тысяч жертв Катынского преступления.

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Они поставили лампадку под Центральным монументом жертвам тоталитаризма и возложили венки на Общей могиле жертв тоталитаризма и на Братской могиле на Польском военном кладбище. Президент Дуда ударил в Колокол памяти.

Сообщается, что в тот же день польский президент пообщался с представителями польской общины.

Как рассказал министр по вопросам зарубежной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, главная цель визита – «заново установить векторы польско-украинского сотрудничества». Министр подчеркнул, что необходимо перейти от декларативного характера, который до сих пор носило стратегическое партнерство Польши и Украины, к конкретному характеру этого партнерства. По словам министра, главные темы визита польского президента в Киев – ситуация на востоке Украины, польская поддержка внутренних реформ в Украине, польско-украинское экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность, исторический диалог Польши и Украины.