Сегодня президент Польши впервые посетит Украину с официальным визитом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, программой визита предусмотрены переговоры Петра Порошенко с польским коллегой.

Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов укрепления двустороннего сотрудничества, а также проблематику безопасности.

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Как сообщал УНИАН, в мае этого года оппозиционный кандидат Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше, набрав 51,55% голосов.

В ноябре Дуда отметил, что вопрос Украины и в дальнейшем будет актуален в политическом пространстве Польши, несмотря на то, что в медиа в последнее время все меньше его поднимают. Президент Польши подчеркнул, что его страна ожидает выполнения минских договоренностей.