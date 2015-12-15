Апелляционный суд ужесточил адвокату Лукаш меру пресечения

Об этом Лукаш сообщила на своей странице в Facebook.

"Моему адвокату Юрию Иващенко Апелляционный суд г. Киева изменил меру пресечения на несоразмерно жесткую. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Домашний арест поменяли на содержание под стражей с возможностью внесения залога в течение 5 дней. Сумма неимоверная – 2,5 млн. гривен", - говорится в сообщении.

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По мнению Лукаш, "в деле до сих пор нет аргументированных доказательств, не появилось никаких новых обстоятельств или улик". "Осталось все тоже бредовое обвинение без оснований. И это при том, что Юрий не нарушал режим домашнего ареста", - написала экс-министр.

Также, в своем ответе на один из комментариев к посту Лукаш заявила, что за Иващенко будет внесен залог. "Мир не без добрых людей и залог будет внесен. Юрий сейчас на свободе. У нас есть 5 дней", - отметила она.

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Напомним, 26 ноября Печерский районный суд Киева избрал адвокату экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш Юрию Иващенко домашний арест как меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

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Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время нахождения на должности министра юстиции средствами госбюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш.