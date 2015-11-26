Суд взял адвоката Лукаш под домашний арест

Об этом Лукаш написала на своей странице в Фейсбук.

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"Утром моему адвокату Юрию Иващенко объявили о подозрении, а уже в 15.30 началось судебное заседание в Печерском суде по избранию меры пресечения. Прокуратура требовала исключительно одного – содержания под стражей. Более того, в документе, переданном в суд, прокуратура указала, что Юрию Иващенко за подозрение в хищении грозит пожизненное заключение", - написала Лукаш.

Она добавила, что "как меру пресечения для него суд избрал домашний арест, он должен будет находиться дома с полуночи до 6 утра. В остальное время – свободное перемещение".

Лукаш отметила, что данное судебное решение будет обжаловано.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время нахождения на должности министра юстиции средствами госбюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш.

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11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.

Бывший заместитель министра юстиции Иващенко подозревается в содействии преступной деятельности бывшего министра юстиции Лукаш.