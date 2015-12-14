В Еврокомиссии не подтверждают и не опровергают перенос доклада о выполнении Украиной Плана действий по визовой либерализации

«Я не могу подтвердили какое-либо конкретное развитие событий на этом фронте», - сказал в понедельник в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас, отвечая на вопрос, может ли ЕК подтвердить, что обнародование соответствующего доклада перенесено и может состояться после саммита ЕС, который пройдет 17-18 декабря.

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Представитель ЕК напомнил, что в эту среду в Брюсселе ожидают президента Украины Петра Порошенко. «Будет встреча с президентом Туском и президентом Юнкером, но я не могу подтвердить что-то конкретное, потому что Европейский Совет еще будет заседать, и мы хотим следовать его повестке дня», - подчеркнул он.

Ранее различными высшими должностными лицами, в частности европейским комиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, были высказаны надежды, что доклад ЕК о выполнении Украиной Плана действий по визовой либерализации будет положительным и финальным.