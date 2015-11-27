Еврокомиссия анонсировала встречу Юнкера и Порошенко 30 ноября в Париже

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

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“Президент Юнкер примет участие в конференции ООН по вопросам изменения климата в понедельник в Париже вместе с другими лидерами. В рамках конференции состоятся двусторонние встречи, в частности, с премьер-министром Канады Трудо и президентом Украины Петром Порошенко», - отметила она.