Еврокомиссия анонсировала встречу Юнкера и Порошенко 30 ноября в Париже
13:39, 27 ноября 2015Политика
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В Европейской комиссии анонсировали встречу президента ЕК Жана-Клода Юнкера с президентом Украины Петром Порошенко на полях Парижского саммита по вопросам климата в понедельник, 30 ноября.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.
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“Президент Юнкер примет участие в конференции ООН по вопросам изменения климата в понедельник в Париже вместе с другими лидерами. В рамках конференции состоятся двусторонние встречи, в частности, с премьер-министром Канады Трудо и президентом Украины Петром Порошенко», - отметила она.
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