Джемилев: в соглашениях по Крыму он должен фигурировать как часть Украины
В каких бы то ни было соглашениях, подписанных Украиной относительно аннексированного Россией Крыма, полуостров должен фигурировать только как часть Украины.
Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в соцсети, комментируя договоренности о частичном возобновлении электроснабжения Крыма с материковой части Украины.
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Он отметил, что 5 декабря кураторы "блокады Крыма" на встрече с президентом Петром Порошенко детально обсудили прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым.
"Общая потребность Крыма в электроэнергии составляет 1050-1100 МВт. Последний год нами с материковой Украины поставлялось 850-900 МВт. Вместе с тем, что генерируется в Крыму, этого хватало населению полуострова в условиях упадка промышленности вследствие санкций. И этого хватало оккупантам на безбедное существование, на 100%-е обеспечение военных частей, гарнизонов, ракетно-зенитных комплексов, аэродромов и тому подобное", - отметил Мустафа Джемилев.
По его мнению, так не может продолжаться "ни по каким мотивациям: ни моральным, ни военным, ни политическим".
"Исходя из уважения к людям, оказавшимся в заложниках оккупантов, поставки электроэнергии в Крым могут быть восстановлены не более чем в объеме 200-250 МВт. Такое решение может быть принято, учитывающие аргументы всех наших партнеров", - написал лидер крымскотатарского народа.
"При этом остается в силе категоричное требование о том, что в каких бы то ни было договорах, подписанных нашим государством, Автономная республика Крым должна фигурировать лишь как часть Украины", - подчеркнул Мустафа Джемилев.
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