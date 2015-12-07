Джемилев: в соглашениях по Крыму он должен фигурировать как часть Украины

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на своей странице в соцсети, комментируя договоренности о частичном возобновлении электроснабжения Крыма с материковой части Украины.

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Он отметил, что 5 декабря кураторы "блокады Крыма" на встрече с президентом Петром Порошенко детально обсудили прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым.

"Общая потребность Крыма в электроэнергии составляет 1050-1100 МВт. Последний год нами с материковой Украины поставлялось 850-900 МВт. Вместе с тем, что генерируется в Крыму, этого хватало населению полуострова в условиях упадка промышленности вследствие санкций. И этого хватало оккупантам на безбедное существование, на 100%-е обеспечение военных частей, гарнизонов, ракетно-зенитных комплексов, аэродромов и тому подобное", - отметил Мустафа Джемилев.

По его мнению, так не может продолжаться "ни по каким мотивациям: ни моральным, ни военным, ни политическим".

"Исходя из уважения к людям, оказавшимся в заложниках оккупантов, поставки электроэнергии в Крым могут быть восстановлены не более чем в объеме 200-250 МВт. Такое решение может быть принято, учитывающие аргументы всех наших партнеров", - написал лидер крымскотатарского народа.

"При этом остается в силе категоричное требование о том, что в каких бы то ни было договорах, подписанных нашим государством, Автономная республика Крым должна фигурировать лишь как часть Украины", - подчеркнул Мустафа Джемилев.