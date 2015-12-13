Джемилев назвал условия продления контракта на поставки электроэнергии в Крым

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью ZN.UA, ссылаясь на результаты обсуждения вопроса возобновления поставки электроэнергии в Крым с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Джемилева, президент согласился с этими условиями, а также согласился, что если они не будут выполнены, то поставка по одной из трех ЛЭП будет прекращена.

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«Я говорил, что пролонгация контракта возможна только при соблюдении ряда условий. Во-первых, этот документ должен подписываться не между госпредприятиями России и Украины, а тем более — не с участием лица, которое у нас находится в розыске (руководитель «национализированного» Крымэнерго» Виктор Плакида — ред.), а между соответствующими министерствами. Во-вторых, в этом договоре Крым должен называться не «Крымским федеральным округом», а Автономной республикой Крым и в скобках - временно оккупированной РФ территорией Украины. Тогда это будет в соответствии с международными актами, в первую очередь - Резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. И третье условие для нового контракта на поставку электроэнергии в Крым - освобождение политических заключенных, прекращение преследований и розыск всех пропавших, похищенных активистов, гарантии демократических свобод. Вот если эти условия будут выполнены, тогда можно подписывать», - сказал Джемилев.

Также лидер крымскотатарского народа сообщил, что есть четкая договоренность о том, что решение о прекращении товарных поставок на полуостров правительством будет принято. «Это, судя по всему, просто вопрос времени. В любом случае, никто это предложение не отвергал», - отметил депутат.