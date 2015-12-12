Порошенко: антиукраинская пятая колонна понесла значительные потери

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Форума депутатов местных советов от Партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”.

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"Кремль прилагает усилия для внутренней политической дестабилизации (в Украине - УНИАН). Откровенная антиукраинская пятая колонна подверглась, если не полному разгрому, то имеет значительные потери", - сказал президент.

Он добавил, что в большинстве областей "эта пророссийская пятая колонна лишилась социальной базы, ушла в глубокое подполье, влилась в состав диверсионно-разведывательных групп, которые каждую неделю раскрывает, вылавливает и уничтожает обновленная Служба безопасности Украины".

"Кремль и Москва ставит на раскачку политической ситуации, повышение градуса внутреннего противостояния и подвергает Украину дополнительным и рискованным тестам на прочность", - сказал Порошенко и добавил, что необходимо научиться распознавать подобные технологии.