Порошенко: антиукраинская пятая колонна понесла значительные потери
Президент Петр Порошенко отмечает, что антиукраинская пятая колонна понесла значительные потери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Форума депутатов местных советов от Партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”.
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"Кремль прилагает усилия для внутренней политической дестабилизации (в Украине - УНИАН). Откровенная антиукраинская пятая колонна подверглась, если не полному разгрому, то имеет значительные потери", - сказал президент.
Он добавил, что в большинстве областей "эта пророссийская пятая колонна лишилась социальной базы, ушла в глубокое подполье, влилась в состав диверсионно-разведывательных групп, которые каждую неделю раскрывает, вылавливает и уничтожает обновленная Служба безопасности Украины".
"Кремль и Москва ставит на раскачку политической ситуации, повышение градуса внутреннего противостояния и подвергает Украину дополнительным и рискованным тестам на прочность", - сказал Порошенко и добавил, что необходимо научиться распознавать подобные технологии.