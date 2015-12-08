Байден: цена за агрессию в Украине для Кремля продолжит расти

Об этом вице-президент США Джо Байден заяивл во время выступления в Верховной Раде. Он подчеркнул, что общался с лидерами Европы и мира с целью объединения усилий.

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"Америка и Европа сейчас стоят вместе, объединенные в своих обязательствах наложить жесткие экономические санкции на Россию. И пока существует российская агрессия, до тех пор и цена, которую платит Москва, будет продолжать расти", - заверил Джо Байден.

При этом он отметил, что Украина должна быть экономически и финансово сильной для того, чтобы защитить свой выбор и не дать возможности другим странам и силам повлиять на страну и расшатать ее экономическую стабильность.

Также Джо Байден подчеркнул, что США готовы помочь Украине в этом и оказать всю необходимую поддержку в том числе для того, чтобы не допустить "отката Украины к прошлому".