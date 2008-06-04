Эксперт доказывает реальность «неформальной широкой коалиции»

Вчерашняя присяга в Верховной Раде новых судей Конституционного Суда свидетельствует о реальном существовании так называемой «неформальной широкой коалиции».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

«Приняли присягу трое судей, - отметил он, - два «от БАЛОГИ» и один – «от регионалов». А БЮТ вынужден был это стерпеть ради закона о реанимации госбюджета, разрушенного решением того же Конституционного Суда», - сказал эексперт.

В.БАЛА также отметил, что в данном контексте знаковым выглядит высказывание первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША относительно необходимости создания «неформальной широкой коалиции», которая «де-факто уже существует в составе группы БАЛОГИ, группы АХМЕТОВА-КОЛЕСНИКОВА и примкнувшего к ним ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрий НИКИТИН, Юрий БАУЛИН принесли присягу судей Конституционного Суда. Они были назначены на эти должности Президентом.