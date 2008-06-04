Огрызко подтвердил, что Россия согласна на назначение Грищенко послом

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО подтверждает получение от российской стороны агремана на назначение Константина ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В то же время В.ОГРЫЗКО отказался прогнозировать, когда будет подписан соответствующий указ, подчеркнув, что это зависит от решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Также В.ОГРЫЗКО отказался оценивать кандидатуру К.ГРИЩЕНКО. «Решение о назначении послов принимает Президент», - сказал он.

Как сообщали некоторые СМИ, новым послом Украины в РФ может быть назначен заместитель секретаря СНБО К.ГРИЩЕНКО. В частности, Москва уже дала согласие на кандидатуру К.ГРИЩЕНКО, который возглавлял МИД Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Должность посла Украины в Российской Федерации оставалась вакантной с 4 апреля. Тогда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от этой должности Олега ДЁМИНА из-за «достижения им пенсионного возраста».