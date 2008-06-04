Москва неадекватно отреагировала на ”украинского народного” Киркорова?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что любые радикальные заявления ухудшают состояние украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня, комментируя заявление Государственной Думы России.

«Честно говоря, это неадекватная реакция российской Госдумы на присвоение Филиппу КИРКОРОВУ звания народного артиста Украины. Мы делаем дружественные шаги и надеемся, что будет построено нормальное сотрудничество. Мне кажется, что каждый радикальный шаг ухудшает состояние дел между нашими странами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина и Россия, выстраивая свои отношения, должны опираться на объединяющие факторы.

«Я не болельщик футбола, но я знаю, что недавно «Зенит» (российский футбольный клуб – УНИАН) выиграл кубок УЕФА, и в этой команде был украинец ТИМОЩУК. Мы все болели и желали этой победы, поэтому я считаю, что нам нужно искать позитивы, а не негативы», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что правительство Украины намерено выстраивать максимально эффективное сотрудничество с Россией. Комментируя возможность вывода Черноморского Флота РФ с территории Украины, премьер-министр сказала: «Правительство будет выполнять это соглашение. И это соглашение будет выполнено совершенно. Мне кажется, нужно делать не громкие заявления, а просто делать дело. Правительство будет свое дело делать».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из этого документа.