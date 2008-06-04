Прогресс в деле Рудьковского: вылечился судья - заболел обвиняемый

Печерский районный суд города Киева отложил до 11 июня начало рассмотрения по сути дела, возбужденного в отношении экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, который подозревается в злоупотреблении служебным положением, из-за его болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, обвинение и защита согласились с тем, что начинать рассмотрение дела при отсутствии подсудимого невозможно, поскольку это будет нарушением его прав.

В свою очередь, председательствующий на заседании судья Андрей МЕЛЬНИК отметил, что суд постановил «признать причину неявки подсудимого Н.РУДЬКОВСКОГО уважительной» и отложить рассмотрение дела до 10.00 11 июня.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки самолетом по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и выдвинуто обвинение.

28 мая рассмотрение дела по обвинению Н.РУДЬКОВСКОГО было перенесено из-за болезни судьи Печерского районного суда Киева Александра МЕЛЬНИКА, которому переданы на рассмотрение материалы дела.

«В рассмотрении дела в суде убеждает меня защита. Есть все доказательства для того, чтобы довести мою невиновность», – заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ, который прибыл на судебное заседание.

В то же время он не стал комментировать свое дело, ссылаясь на то, что это не должно быть расценено кем-то как давление на суд.