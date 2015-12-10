ВР сегодня рассмотрит законопроект о госслужбе (прямая трансляция)

10:04, 10 декабря 2015
Политика
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Верховная Рада сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект о государственной службе и вопрос о досрочном прекращении полномочий ряда народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания.

Также сегодня будет рассматриваться, в частности, законопроект относительно Единого государственного реестра военнообязанных.

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Будет рассматриваться и ряд экономических законопроектов, в частности, относительно пользования нефтегазоносными недрами, а также по модернизации Бортнической станции очистки сточных вод.

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