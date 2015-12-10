Байден перед отлетом призвал Порошенко, Яценюка и Гройсмана к сотрудничеству (видео)

Об этом он сказал в заявлении по случаю отлета из Украины, опубликованном на странице Белого дома в Facebook.

"Я встретился со спикером Верховной Рады Гройсманом, президентом Порошенко и премьер-министром Яценюком. Я познакомился с этими людьми, и я верю, что работая вместе, они смогут создать действительно свободную, объединенную и демократическую Украину", - отметил Байден.

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Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джозеф Байден считает, что в Украине для борьбы с коррупциейнедостаточно просто создать Национальное антикоррупционное бюро, необходимо привлечь к ответственности виновных в коррупции лиц.