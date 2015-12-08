Байден рассказал, почему для борьбы с коррупцией недостаточно создания Антикоррупционного бюро

Вице-президент США Джозеф Байден считает, что в Украине для борьбы с коррупцией недостаточно просто создать Национальное антикоррупционное бюро, необходимо привлечь к ответственности виновных в коррупции лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

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«Недостаточно просто организовать бюро по борьбе с коррупцией. Вам для того, чтобы вести эту борьбу (с коррупцией - УНИАН), необходимы судебные реформы, чтобы вы могли привлечь к ответственности соответствующих лиц», - заявил Байден, добавив, что необходимо, чтобы чиновники отделяли собственные интересы от государственных, и «именно в этом заключаются принципы демократии».

«Олигархи или не олигархи – все должны действовать по одним правилам, все должны платить налоги», - добавил Байден.

«Коррупция отбирает ресурсы у народа, она не допускает развития экономики, украинцы знают об этом», - заметил вице-президент США.